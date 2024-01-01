شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يستعرض جهوده من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري فى دعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأزهر الشريف، إنه دائما ما تأتي القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، انطلاقًا من المسئولية التاريخية والدينية التى يحملها الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تجاه الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في أرضه ووطنه ومقدساته، ودفاعًا عن المستضعفين في كل مكان وزمان.

وتابع: منذ إعلان الاحتلال الصهيوني العدوان على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، انتفض الأزهر وكان أول المناصرين والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، فبخلاف موقفه الصارم تجاه المجازر والعدوان الإرهابي الوحشي الذي قام به الكيان الصهيوني، ولايزال، تجاه المدنيين العزل في غزة من قتل وإبادة جماعية وتهجير قسري، واستهداف للمدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات وقوافل النازحين، وحصار خانق ومنع لكافة الوسائل الضرورية للحياة من ماء وغذاء ودواء واتصالات، سخر الأزهر الشريف كل إمكانيات المؤسسة الأزهرية من أجل مد يد العون للمستضعفين في قطاع غزة، من خلال ذراعه الخيري والإنساني المتمثل في "البيت الكبير" بيت الزكاة والصدقات المصري.

"أغيثوا غزة"... حملة أزهرية عالمية لإغاثة ومناصرة أصحاب الأرض

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، بضرورة إطلاق حملة إغاثة عالمية لمناصرة الشعب الفلسطيني، فأطلق بيت الزكاة والصدقات المصري حملة بعنوان "أغيثوا غزة"، تحت شعار (جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين).

ومع بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر2023 وعلى مدى ثلاثة أشهر لم يتوقف الدعم الإغاثي والإنساني من الأزهر الشريف من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري للمستضعفين في القطاع، حيث أطلق بيت الزكاة، تلبية لنداء وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، أربعة قوافل إغاثية كبرى إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية، وقد بلغ عدد الشاحنات التي ادخلها بيت الزكاة إلى قطاع غزة 125 شاحنة، بإجمالي نحو 2000 طن مساعدات إغاثية ومواد غذائية ومياة نقية فضلًا عن المستلزمات الطبية والأدوية ومستلزمات الإيواء، بالإضافة إلى احتياجات النساء والأطفال الرضع.



تلبية لنداء شيخ الأزهر.. قوافل بيت الزكاة والصدقات المصري لغزة ملحمة إنسانية وإغاثية متواصلة منذ بدء العدوان ولاتزال تلبية لنداء شيخ الأزهر.. قوافل بيت الزكاة والصدقات المصري لغزة ملحمة إنسانية وإغاثية متواصلة منذ بدء العدوان ولاتزال القافلة الأولى: دخلت إلى قطاع ِغزة في الأول من نوفمبر 2023، وتكونت من 18 شاحنة عملاقة محملة بالأدوية والمواد الطبيَّة والغذائية والإغاثية وألبان الأطفال ومستلزمات الأطفال الرضع والمياه النقية، بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر، وترأست القافلة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، يرافقها عدد من العاملين بالأزهر وبيت الزكاة.

القافلة الثانية: دخلت إلى قطاع غزة يوم الثلاثاء 21 من نوفمبر 2023، مكونة من 40 شاحنة عملاقة تحمل على متنها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه النقية والبطاطين والألحفة والملابس الشتوية وكافة مستلزمات الإيواء والمعيشة، وجاءت تلك القافلة بالتعاون بين بيت الزكاة والصدقات المصري وصندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

القافلة الثالثة: وصلت لأهلنا بقطاع غزة في الـ 28 من نوفمبر 2023م، وتكونت من 17 شاحنة كبرى تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية وإغاثية ومستلزمات الإيواء.

القافلة الرابعة: وصلت لمعبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية في 28 ديسمبر 2023م، وتعد هي القافلة الأكبر لبيت الزكاة والصدقات المصري، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، إلى قطاع غزة، وضمت 50 شاحنة تحمل على متنها ما يقارب 1000 طن مستلزمات طبية ومواد غذائية ومياه نقية ومستلزمات معيشية وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب.



"أغيثوا غزة".. حملة أزهرية أيقظت الضمير الإنساني الدولي "أغيثوا غزة".. حملة أزهرية أيقظت الضمير الإنساني الدولي ولاقت حملة "اغيثوا غزة" صدىً وتفاعلًا دوليًا واسعًا بعد نداء فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، لكل شعوب العالم للمشاركة في الحملة العالمية لإغاثة غزة، مع استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وتفاقم الأوضاع، وتواصل العدوان لأكثر من 80 يومًا، وهو ماخلف كارثة إنسانية وصحية تتطلب أن يتكاتف العالم لإيقافها، وقد استجاب لنداء الأزهر الشريف ما يقرب من 70 دولة من أغلب قارات العالم من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا، ومن أبرز تلك الدول: ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، أستراليا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا، الهند، العراق، المغرب، الكويت، الأردن، البحرين، البرازيل، الأرجنتين، اليابان، باكستان، قطر، فرنسا، كندا، هولندا، سويسرا، ماليزيا، تنزانيا، إندونيسيا، الأرجنتين، تونس.

واستجابة لتجديد فضيلة الإمام الأكبر نداءه الإنساني لشعوب العالم باستمرار تقديم الدعم الإغاثي للمستضعفين في غزه، وتوجيهه للقائمين على «بيت الزكاة والصدقات» بالاستمرار في تقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني لحين انتهاء العدوان على قطاع غزة وبدء مراحل إعادة الإعمار، استقبل بيت الزكاة والصدقات عدد من الوفود الشعبية العربية والأجنبية وعدد من المؤسسات الخيرية ومجالس العلماء، واتحادات الطلاب؛ من دول مختلفة بمقر مشيخة الأزهر، أتت لتقدم الدعم المادي والعيني مساهمة منها في تجهيز القوافل الإغاثية التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر في إطار حملة "أغيثوا غزة"، ومن أمثلة تلك الوفود: وفدًا فرنسيًا من Association Plenitude برئاسة صوفيا عفيف في الـ29 من نوفمبر2023، وأيضًا وفد اتحاد طلاب دولة بنجلاديش بجامعة الأزهر في الـ17 من ديسمبر 2023م، ووفد من «جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا»؛ يوم الإثنين الموافق 11 من ديسمبر 2023م، كما استقبل بيت الزكاة والصدقات ثلاثة وفود من هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسية، ومجلس العلماء الإندونيسي ومجلس العلماء لشؤون العلاقات الخارجية ومسؤول اتحاد المدارس النموذجية ومندوبي السفارة الاندونيسية بالقاهرة، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر2023. بالإضافة إلى وفدٍ شعبيٍ من أبناء الجالية الإسلامية من مقاطعة شينجيانج بجمهورية الصين الشعبية من الدارسين بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى، وذلك في الـ18 من ديسمبر 2023م.