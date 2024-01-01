جمع 1.4 مليون جنيه.. سقوط "مستريح السجائر" استولى على أموال ضحاياه في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغًا من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج)، بتضررهم من (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج)، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة السجائر، والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (1.400.000 مليون جنيه) من الُمبلغين وتوقف عـن سـداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.