بـ "كوكتيل مخدرات وسلاح".. ضبط 13 عنصر إجرامي بحملات أمنية في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3.500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الهيروين، الشابو" – 56 زجاجة مشروبات كحولية).. بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 782 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين) وضبط (6 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين ( لـ 6 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.