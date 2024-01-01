صواريخ رأس السنة.. ضبط عاطل بـ 1500 قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل بالإسكندرية، لحيازته قرابة 1500 قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بالإتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (1460 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 دفتر للحسابات والأسعار).

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار في الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.