أخبار مصر

احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 10 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 62535 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 10648مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و712 مخالفة السير بدون ترخيص، و36 مخالفة موقف عشوائي، و1627 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات لشروط التراخيص، و86 مخالفة دراجة نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا