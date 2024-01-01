الاوقاف: درس أسبوعي للأطباء بالمساجد للتوعية بالقضية السكانية بعد خطبة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل"، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لترشيح عدد من الأطباء للتوعية بأبعاد المشكلة السكانية بالمساجد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة من أجل التعاون لزيادة وعي المصلين بقضايا الصحة والسكان خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن أن البعض يعتقد أن المشكلة السكانية تتمثل في الجانب الإقتصادي فقط في حين أن الأمر له أبعاد كثيرة مهمة.

وأوضح وزير الأوقاف أن هناك خطة موضوعة لزيادة التعاون بين وزارة الأوقاف والصحة والسكان خلال الفترة القادمة فيما يخص قضية الصحة الإنجابية.

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