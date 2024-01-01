أكثر 10 طرق تسجيلًا للحوادث في مصر خلال 2023- خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف تقرير لوزارة الصحة والسكان، عن أكثر الطرق التي شهدت تسجيلًا للحوادث خلال العام المنقضي 2023، استنادًا إلى قاعدة بيانات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أحد أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى تحسين العديد من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، إذ تعد بمثابة شبكة محمول لاسلكية حكومية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع وما بعده وبها إجراءات تأمينية متعددة.

وبحسب التقرير الذي حصل عليه الخليج 365، جاء الطريق الدولي الساحلي كأكثر الطرق تسجيلًا للحوادث خلال العام الماضي، يليه طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، ثم الطريق "الصحراوي الغربي (الصعيد)"، ثم طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي.

وفي المرتبة الخامسة طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي الغربي، ثم الطريق الإقليمي، ثم طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، والطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش)، ثم طريق "القاهرة - السويس" (القديم)، وأخيرًا طريق "القاهرة - رأس غارب".

ووفق تلك البيانات، جاء الطريق "الصحراوي - الغربي (الصعيد)"، كأكثر الطرق تسجيلًا للإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، يليه طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، ثم الطريق الدولي الساحلي، ثم طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي الغربي.

أما فيما يتعلق بأكثر الطرق تسجيلًا للوفيات، جاء الطريق الدولي الساحلي كأكثر الطرق التي شهدت حالات وفاة ناتجة عن الحوادث، يليه طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، ثم الطريق "الصحراوي الغربي (الصعيد)".

ما هي الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؟

تعتبر الشبكة الوطنية هي العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة المصرية.

وأنشأت الشبكة الوطنية منظومة متكاملة لمراكز السيطرة بالوزارات والمحافظات والأقاليم وحتى مستوى الدولة من خلال تطوير وإنشاء 27 مركز سيطرة بالمحافظات، و7 مراكز إقليمية، ومركزًا رئيسياً للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يهدف المحور الأول من الشبكة إلى تحسين خدمات الإغاثة والطوارئ والحد من مخاطر الكوارث والأزمات.

أما المحور الثاني فيهدف إلى توفير الخدمات الحكومية المؤمنة بأشكالها المختلفة.

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