فيديو- وزير الصحة: لا نمنع حق المواطن في الإنجاب.. ورصدنا مشكلات صحية بسبب كثرة الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن مصر تشهد إنجاب 10 آلاف مولود جديد كل 42 ساعة، مشيرًا إلى أنه يستحيل على أي دولة في العالم أن تصل إلى النمو الاقتصادي مع هذا العدد من المواليد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، أن حجم الزيادة السكانية في مصر ١.٦ مليون كل عام، مشيرا إلى أن مصر زادت سبعة أضعاف ألمانيا وإيطاليا في عدد المواليد في الفترة من عام 55 وحتى عام 2023، بعد أن كانت ألمانيا 3 أضعاف مصر وإيطاليا ضعفي مصر.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الدولة المصرية لا تتدخل في حق الإنسان في الإنجاب، ولكن تدعوه إلى التفكر والتدبر، لافتًا إلى أن بعض المواطنين بالمحافظات يرفعون شعار "احنا نخلّف والحكومة تربي".

ولفت إلى أن وزارة الصحة رصدت بعض المشكلات الصحية التي تصيب السيدات بسبب كثرة الحمل، منها السكر والضغط وأمراض الدم.

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