وزير الصحة: "اللي بيخلفوا كتير هم الأشخاص الأكثر جهلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن محافظات "أسيوط والمنيا وقنا" هي الأكثر بالنسبة لمعدلات الإنجاب على مستوى الجمهورية، متابعا:" الأشخاص اللي بيخلفوا كثيرا هم الأكثر فقرا وعلما وجهلا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، أن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر ويعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.



وأكد وزير الصحة والسكان أن المجتمع المصري لديه ثقة كبيرة في رجال الدين تفوق في بعض الأماكن والأوقات ثقة المواطنين في الأطباء.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الزيادة السكانية في مصر هي 1.6 سنويا وهي الفرق بين عدد المواليد والوفيات كل عام، متابعا: "التغير الديمغرافي في مصر بدأ سنة 1950.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر في عام 55 بلغ عدد سكانها 21 مليون وهو نصف عدد السكان بالنسبة لدولتي ألمانيا وإيطاليا في هذا الوقت، وأصبحت 7 أضعاف الدولتين في 67 عاما فقط".