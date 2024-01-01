شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: قدمنا مليون خدمة طبية مجانا للاجئين وغير المصريين بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنها قدمت خدمات الرعاية الأولية للاجئين والمهاجرين وغير المصريين المقيمين بمصر بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم مليون خدمة طبية، تتمثل فى خدمات الفحص الطبى والمعملى ورعاية الحوامل وخدمات تنظيم الأسرة وغيرها من مستهدفات الفحص السنوى.

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين من خلال 5426 منشأة بمختلف المحافظات، ويستفيد منها أكثر من 80 مليون مصري.