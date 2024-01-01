شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة 20 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انجازات الوزارة لعام 2023 فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات تطوير ورصف الطرق المحلية والكبارى بالمحافظات، معلناً أنه تم صرف مبلغ 20 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وإنشاء الكبارى، تم خلالها تطوير ورفع كفاءة 6700 كم من الطرق المحلية، وتنفيذ 15 كوبرى سيارات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، أنه من المستهدف استكمال رصف وتطوير 3333كم طرق، و15 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة 10 مليار جنيه وذلك خلال عام 2024، مشيراً إلى اهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى، مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد.

وفيما يتعلق بإنجازات الوزارة فى تنفيذ برنامج دعم مشروعات الكهرباء والإنارة وترشيد الكهرباء خلال عام 2023.. أكد اللواء هشام آمنة انه تم إنفاق 1.8 مليار جنيه لتحسنين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة شملت شراء محولات ومولدات وكابلات واعمدة انارة و500 ألف كشاف موفر للطاقة، مشيراً إلى انه من المخطط لعام 2024 استكمال منظومة تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بتكلفة 1، 8 مليار جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص برامج خطة عمل التنمية المحلية فى 2023 وجهود الوزارة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية فقد تم ضخ مبلغ 4.578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية وتأثيث وتجهيز 100 مجمع خدمات حكومية بالقرى، ومن المقرر هذا العام صرف مبلغ4، 7 مليار جنيه لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات بعض الوحدات المحلية لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

وعلى جانب تدعيم خدمات الأمن والإطفاء، قال اللواء هشام آمنة إنه تم اعتماد مبلغ 1.6 مليار جنيه لتحسنين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لتنفيذ 130 نقطة إطفاء و200 سيارة اطفاء، 150 سيارة مرور، لافتاً إلى أنه من المستهدف هذا العام انفاق مبلغ 1.7 مليار جنيه لتحسنين خدمات الأمن والإطفاء والمرور لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ والكوارث.