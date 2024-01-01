شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم في أسواق الجملة.. البلطى بـ 62 جنيها والبوري 125 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار الأسماك اليوم 1-1-2024 داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة. وجاءت الأسعار كتالى:- البلطي 58 – 62 جنيهاً بلطي أسواني 20 – 40 جنيهاً ‎فلية بلطي 40 – 200 جنيها ‎قشر بياض 80 – 120 جنيها ‎بياض أملس بلدي 60 – 100 جنيه ‎بياض أملس خليجي 30- 50 جنيها ‎قراميط 30 – 50 جنيها ‎ثعابين 50- 250 جنيها ‎مكرونة خليجي 55 – 75 جنيها ‎مكرونة سويسي 65 – 105 جنيهات ‎برانيس اسكندراني 65 – 105 جنيهات ‎مكرونة مجمدة 30- 40 جنيها ‎موسى 180 – 370 جنيها ‎سبيط 180 – 410 جنيهات ‎حدادي 10 – 20 جنيها كابوريا 40 – 220 جنيها ‎مرجان 40 – 65 جنيها ‎ مرجان مجمد 20- 30 جنيها ‎بربون 45 – 80 جنيها ‎بربون مجمد 25- 35 جنيها ‎دنيس 85 – 215 جنيها ‎جمبري جامبو 525 – 595 جنيها ‎جمبري مجمد 175- 375 جنيها ‎ بوري 85- 125 جنيها ‎مازليا 60 – 110 جنيهات ‎شعور 60 – 110 جنيهات ‎وقار 65 – 155 جنيها ‎ قاروص 60 – 160 جنيها ‎موزة 70 – 90 جنيها ‎باغة 20 – 50 جنيها ‎سردين 65 – 85 جنيها ‎ سردين مجمد 35- 75 جنيها ‎ماكريل مجمد 75- 95 جنيها

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