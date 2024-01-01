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تعرف على أسعار الأسماك اليوم في أسواق الجملة.. البلطى بـ 62 جنيها والبوري 125

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار الأسماك اليوم 1-1-2024 داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.

وجاءت الأسعار كتالى:-

 

البلطي 58 – 62 جنيهاً 

بلطي أسواني 20 – 40 جنيهاً

‎فلية بلطي 40 – 200 جنيها 

‎قشر بياض 80 – 120 جنيها 

‎بياض أملس بلدي 60 – 100 جنيه 

‎بياض أملس خليجي 30- 50 جنيها 

‎قراميط 30 – 50 جنيها 

‎ثعابين 50- 250 جنيها 

‎مكرونة خليجي 55 – 75 جنيها 

‎مكرونة سويسي 65 – 105 جنيهات 

‎برانيس اسكندراني 65 – 105 جنيهات 

‎مكرونة مجمدة 30- 40 جنيها 

‎موسى 180 – 370 جنيها 

‎سبيط 180 – 410 جنيهات 

‎حدادي 10 – 20 جنيها 

كابوريا 40 – 220 جنيها 

‎مرجان 40 – 65 جنيها

‎ مرجان مجمد 20- 30 جنيها 

‎بربون 45 – 80 جنيها 

‎بربون مجمد 25- 35 جنيها 

‎دنيس 85 – 215 جنيها 

‎جمبري جامبو 525 – 595 جنيها 

‎جمبري مجمد 175- 375 جنيها

‎ بوري 85- 125 جنيها 

‎مازليا 60 – 110 جنيهات 

‎شعور 60 – 110 جنيهات 

‎وقار 65 – 155 جنيها

‎ قاروص 60 – 160 جنيها 

‎موزة 70 – 90 جنيها 

‎باغة 20 – 50 جنيها 

‎سردين 65 – 85 جنيها

‎ سردين مجمد 35- 75 جنيها 

‎ماكريل مجمد 75- 95 جنيها

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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