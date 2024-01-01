شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من نقابة المهندسين تُعاين مقر فرعية الوادى الجديد لتطويره والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الزيارة، التقت اللجنة المهندس ياسر عمر بخيت- رئيس النقابة الفرعية بالوادي الجديد، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، حيث قامت اللجنة بعمل معاينة ظاهرية للمبنى والاطلاع على اللوحات الإنشائية والمعمارية، وطلبت اللجنة بعض التقارير والبيانات، إذ تعمل اللجنة على إعداد تقرير فني بشأن حالة صلاحية وكفاءة المبنى، بجانب الوقوف على مدى إمكانية تعديل الأدوار بمقر النقابة، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة مبنى نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد.
شارك في الزيارة وفد من أعضاء اللجنة، ضم كل من: الدكتور المهندس محمد عبد الغني- رئيس شعبة الهندسة المدنية الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية العليا بالنقابة، والدكتور المهندس شحاتة الضبع- بكلية الهندسة جامعة أسيوط وعضو اللجنة الاستشارية العليا، والمهندس مايكل البدراوي- أمين مساعد الشعبة المدنية، والمهندس علي جلال- عضو الشعبة المدنية.
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