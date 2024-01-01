التعليم العالي: أكثر من 12 ألف طالب وباحث استفادوا من منح صندوق رعاية المبتكرين في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي نجاح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في الوصول ببعض الأفكار المُبتكرة إلى منتجات ، واستفادة 12,539 طالبًا وباحثًا من برامج ومنح الصندوق خلال عام 2023.

وقال وزيرالتعليم العالي، في تصريح له اليوم: "إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ إيمانًا منها بأنهم مستقبل الوطن وأنهم القادرون على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا".

وأوضح أن هذا يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها مارس الماضي ، وتستهدف تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار ، بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر.

وثمن عاشور الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها؛ بما يُسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، فضلًا عن تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية المتميزة.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للصندوق الدكتور ضياء خليل: إن عام 2023 شهد تعاون الصندوق مع الوزارة في إطلاق أوليمبياد الابتكار المصري أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال في مصر بإجمالي دعم وتمويل 100 مليون جنيه.

وأضاف خليل: أن البرنامج شمل إطلاق عدد من المسابقات للطلاب المبتكرين بالجامعات منها (حافز الابتكار IC، صناع التغيير Enactus، قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية بالتعاون مع مسابقة هالت برايز، رالي الشركات الناشئة Startup Olympics، GenZ– البرنامج التلفزيوني لمسابقة الشركة الناشئة الطلابية، iGP لمشاريع التخرج النابعة من السوق والصناعة، eGPلمشاريع التخرج المؤدية لشركات ناشئة، Bio-iChallenge للمشاريع الطلابية الابتكارية النابعة من سوق وصناعة التكنولوجيا الحيوية، وبرنامج GUP لاكتشاف ودعم الطلاب النوابغ، ومسابقة الابتكار الصناعي InnoAward.

وأشار إلى قيام الصندوق في إطار المشروع الوطني لرعاية المبتكرين والنوابغ بالتعليم ما قبل الجامعي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ برنامج نادي الابتكار iClub للعام 2023 لدعم طلاب مدارس المتفوقينSTEM ويتم حاليًا إنشاء نوادي ابتكار بمدارس النيل، ومديريات التعليم المختلفة.

وأوضح أنه تم إنشاء أكاديمية النوابغ والموهوبين GTA لرعاية النوابغ بالتعليم ما قبل الجامعي من خلال تنفيذ أوليمبياد بمجالات العلوم الأساسية على مستوى الجمهورية تمهيدا لتأهيلهم للمنافسة على المستوى الدولي بالإضافة إلى قيام الصندوق في ضوء برنامج GSS بتقديم منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب النابغين في مرحلة الثانوية أو ما يعادلها بالشراكة مع 9 جامعات متميزة في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا.

وعلى مستوى دعم رواد الأعمال والباحثين..أكد المدير التنفيذي للصندوق أنه تم الانتهاء من تنفيذ دورتين من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية (R2E) حيث تم قبول 81 فريقًا من 171 فريقًا متقدمًا وتأهل منهم 34 ويجرٍي العمل بالدورة الثالثة للبرنامج حاليًا.

وأشار إلى أنه تم إطلاق النسخة الأولى من مسابقة MOSAIC لتحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة في الجامعات والمراكز البحثية بمشاركة 51 جامعة ومركزًا بحثيًّا؛ بهدف تهيئة نظام بيئي تنافسي للابتكار.

ومن جهته، أكد مدير الشراكات والتسويق بالصندوق الدكتور ماجد غنيمة نجاح الصندوق في الوصول ببعض الأفكار المُبتكرة إلى منتجات حيث بلغ عدد الشركات الناشئة التي استفادت من برنامج ما قبل الاحتضان بالحاضنة الافتراضية 43 شركة ومن المستهدف وصولها عام 2024 إلى 250 شركة.. مشيرًا إلى استفادة نحو 12,539 طالبًا وباحثًا من برامج ومنح الصندوق، ومن المستهدف زيادتهم إلى 30 الف طالب.

وقال :"إنه خلال عام 2023 تم إنشاء 32 مركزًا لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات ونستهدف زيادتها إلى 50 مركزًا، وتأهيل 40 عضو هيئة تدريس كمدربين ومؤهلين لتنسيق جهود مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بجامعاتهم، ومن المقرر زيادتهم إلى 100 عضو بالإضافة إلى إنشاء 19 ناديا ابتكاريا داخل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ومن المستهدف زيادتها إلى 33 ناديًا، وتدريب 30 مدرسًا وإداريًّا كمدربين ومؤهلين بنوادي الابتكار ونسعى لزيادتهم إلى 95 مدربًا فضلاً عن وصول الأفكار الابتكارية المقدمة للصندوق إلى 3859 فكرة، وصرف ما يقرب من 9 ملايين جنيه لتطوير الأفكار الابتكارية، ودعم منح دراسية، وجوائز للفائزين".

وبدوره، أوضح المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبدالغفار أنه صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق ؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين ووضع آليات لاكتشافهم، وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة.

واشار إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة ومُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.