التموين: احتياطي القمح يكفي 4.3 شهر والسكر التمويني 5 شهور والزيت التمويني 4.3 شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتكوين مخزون لمدة لا تقل عن 6 شهور

وأوضح التقرير أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4.3 شهر، منوها بأن حجم توريدات القمح المحلي خلال العام الماضي بلغ 3.79 مليون طن قمح، فيما سجل حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 ملايين طن، فيما بلغ احتياطي السكر التمويني نحو 5 شهور.

وتابع التقرير أن الرصيد الاستراتيجي من الزيت التمويني يكفي لنحو 4.3 شهر، حيث بلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبا منهم 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

وأضاف أن احتياطي الأرز التمويني بلغ نحو 1.3 شهر؛ حيث بلغ ما تم تدبيره من الأرز خلال العام الماضي نحو 50 ألف طن أرز هندي.

وذكر التقرير أن احتياطي المكرونة يكفي 2.4 شهر؛ حيث بلغ حجم التعاقدات لتدبير سلعة المكرونة نحو 46.600 ألف طن وتم توريد نحو 21 ألف طن منها عام 2023.

وبالنسبة للحوم والدواجن، أشار التقرير إلى أن احتياطي الدواجن يكفي 14.2 شهر؛ حيث بلغ حجم تعاقدات توريدات الدواجن المحلية 525 طنا خلال العام الماضي تم توريد 353 طنا منها بالفعل فين حين بلغت التعاقدات على دواجن مستورد مجمدة برازيلي نحو 25 ألف طن خلال العام الماضي ونحو 600 طن مجزاءات دواجن، كما بلغ حجم التعاقدات لتوريد ألف طن فخدة دواجن مستوردة خلال العام الماضي تم توريد 840 طن بالفعل.

وأشار إلى أن احتياطي اللحوم المجمدة يكفي نحو 2.8 شهر؛ حيث تم التعاقد على 5 آلاف طن لحوم مجمدة برازيلي خلال العام.