شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينية تطالب الاحتلال بتسليمها جثمان ابنها كاملا خوفا من سرقة أعضائه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت مواطنة فلسطينية تدعى "رسمية قديح" جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تسليم جثمانه ابنها الذي استشهد برصاص الاحتلال، كاملا، خوفا من سرقة أعضائه البشرية من الجانب الإسرائيلي، مشددة على ضرورة أن تتسلم جثمان نجلها الشهيد بشكل كامل، جاء ذلك بعد نشر ”الخليج 365” لتحقيق استقصائي يوم الجمعة الماضي يوثق سرقة تل أبيب لأعضاء وجلود بشرية من شهداء فلسطين.

ووصفت المواطنة الفلسطينية في مقطع فيديو نقله موقع "زمان الوصل" ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء الشهداء جريمة يجب أن يحاكم عليها الجانب الإسرائيلي، مضيفة :لا نريد أن تسرق تل أبيب أعضاء أولادنا .. أين حقوق الانسان ؟ .. لابد من تسليمي جثمان ابني جثمانه كاملا دون سرقة لأعضاءه البشرية."

فيما تحدث المتحدث باسم الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة عن جرائم الاحتلال وسرقته لأعضاء شهداء من جثامين الشهداء الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي بضرورة حماية جثث الفلسطينيين من تمثيل الاحتلال بالجثث ندعو لملاحقة إسرائيل على هذه الجرائم.

وعلق المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال على التحقيق الاستقصائي الذي نشرته ”الخليج 365” بالقول: "هناك 10 آلاف مفقود فلسطيني مسجل في غزة غالبيتهم تحت الركام، وهناك مفقودون مصيرهم مجهول إلى الآن، موضحًا أنه تحوم حول حكومة الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الشبهات، بارتكاب جرائم حرب".

ونشرت ”الخليج 365” الجمعة الماضية تحقيقًا استقصائيًا يوثق سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين احتجزتهم لفترات طويلة.

وكشف الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار فى رفح، عن "سرقة جيش الاحتلال الإسرائيلى لأعضاء الشهداء الفلسطينيين الذين سلمهم يوم 26 ديسمبر الجاري".

وأكد الدكتور الهمص أن "الجيش الإسرائيلي أرسل شاحنة جثامين شهداء فلسطينيين كانوا محتجزين لديها، مشيرًا إلى أن الروائح من الصعب احتمالها حيث تم أخذ الجثامين، وهي عبارة عن أشلاء لجثامين فى أكياس زرقاء اللون، وكل الجثث بلا أعضاء ومحشوة بالرمال.

وكشف مدير مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار، عن وجود جثامين لشهداء فلسطينيين تم فتح بطونهم بشكل طولي"، موضحا أن "المستشفى وثق حالة الجثامين من خلال تصويرها وتوثيق وضعها بعد استلامها"، مؤكدا أن "احتجاز الجثامين وسرقة أعضاء بشرية للشهداء الفلسطينيين هي جريمة حرب، مطالبا بمحاسبة إسرائيل".

ووصف مدير المستشفى ما شاهده بأنه "مرعب ومخيف، ويدلل على مدى بشاعة الجرائم التى ترتكبها إسرائيل بحق الأحياء والأموات".

ونشر ”الخليج 365” في العدد الورقي للصحيفة يوم الجمعة تحقيقا استقصائيا يوثق جريمة سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي احتجزها جيش الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة.

وأشادت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعدد من المسؤولين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية بالتحقيق الاستقصائي الذي نشرته ”الخليج 365” في عددها الورقي يوم أمس حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الأعضاء البشرية من جثامين الشهداء الفلسطينيين واحتجاز الجثامين لفترة طويلة للغاية.