شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية للمعاهد الخارجية لدولتي تشاد والنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية للمعاهد الخارجية، بقسميها العلمي والأدبي، لدولتي تشاد والنيجر، للعام الدراسي 2022/20023، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وبلغ عدد المتقدمين من دولة تشاد للقسم الأدبي 396 طالبا، حضر منهم 324، نجح منهم 181 طالبا، والقسم الادبي تقدم 186 طالبا، حضر منهم 168، طالبا نجح منهم 55 طالبا، بنسبة نجاح تصل لـ 50 %.

وقدم وكيل الأزهر خالص التهاني للطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة القادمة، كما تمنى التوفيق للطلاب الذين لم يحالفهم النجاح، مطالبا إياهم ببذل الجهد العام القادم للحاق بزملائهم.