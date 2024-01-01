النائب العام يطلق الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة النيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أعلن النائب العام، خلال لقاء مع نقيب المحامين، انطلاق المرحلة الأولى من خدمات النيابات الجنائية، التي تقدم النيابة العامة من خلالها عبر بوابتها الإلكترونية، خدمات الحصول على بعض الأوراق الرسمية، كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات.

وأوضح البيان، أن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال تلك البوابة، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه، بمقر مكتبه الخاص، مشيرا إلى أن تكون تلك المرحلة، مرحلة تجريبية تجري بنيابات محافظة الإسماعيلية، وسوف يعلن تباعًا عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية النيابة العامة نحو التحول الرقمي، تنفيذا للخطة القومية للدولة المصرية، وسعيا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية.