بالصور.. جثة و5 مصابين في انهيار جزئي بمحور في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون في انهيار جزئي لمحور الفريق كمال عامر بالجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزء من كوبري تحت الإنشاء ووجود ضحايا.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية بالتنسيق مع قطاع الغرب وإدارة الإنقاذ البري.

تبين بالفحص مصرع محمود عبدالنبي 33 سنة وإصابة 5 آخرين في انهيار جزء من الكوبري أمام جامعة القاهرة ونقلوا إلى مستشفى أم المصريين وإيداع الجثمان ثلاجة الموتى.

قوات الشرطة ألقت القبض على سائق ونش تسبب في الحادث، وأرجع السبب إلى أنه في أثناء تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال.

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