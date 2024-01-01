ميزة جديدة من النيابة العامة تتيح الحصول على الأوراق الرسمية إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أطلق النائب العام المستشار محمد شوقي، المرحلة الأولى من خدمات النيابات الجنائية عبر بوابتها الإلكترونية؛ للحصول على بعض الأوراق الرسمية لذوي الشأن من المحامين.

إطلاق الخدمة يأتي في ضوء استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي؛ تنفيذًا للخطة القومية للدولة المصرية، وسعيًا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية.

وعقد النائب العام لقاءً مع نقيب المحامين عبد الحليم علام، أطلق خلاله حزمة من الخدمات الإلكترونية، والتي تشمل تقديم النيابة العامة خدمة الحصول على بعض الأوراق الرسمية؛ كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال البوابة الإلكترونية، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه، بمقر مكتبه الخاص.

وأشارت النيابة العامة إلى أن إطلاق الخدمة بدأ مرحلته التجريبية بنيابات محافظة الإسماعيلية، ليتم تباعًا الإعلان عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.