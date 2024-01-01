6 مصابين و10 متهمين.. حرب القمامة في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الشرطة القبض على 10 متهمين في مشاجرة؛ بسبب القمامة ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بشارع العشرين.

انتقل رجال الشرطة بقيادة المقدم محمد نجيب رئيس المباحث، وتبين أن مشادة كلامية بين شخصين بسبب إلقاء القمامة بالشارع تطورت إلى مشاجرة تدخل خلالها أنصار الطرفين.

تبادل الطرفان الضرب ما أسفر عن سقوط 6 مصابين، وتمكنت الشرطة من ضبط 10 متهمين واقتيادهم إلى القسم للتحقيق.