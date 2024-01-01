20 متر خرسانة فوق رؤوس 6 عمال.. لحظات الرعب في حادث محور كمال عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على بعد خطوات من إحدى بوابات محراب العلم "جامعة القاهرة" اتجهت الأنظار إلى شريان مروري جديد يضاف إلى شبكة الطرق التي تُنفذ على أرض المحروسة لسحب الكثافات لكن حادثًا حُبست معه الأنفاص اليوم الاثنين.

الثانية ظهرًا، سُمع صوت ارتطام جسم صلب بالأرض أحدث حالة من الهلع لاسيما توافد سيارات الشرطة والإسعاف أمام محطة مترو أنفاق فيصل ليهرع الجميع لاكتشاف ماهيته.

دماء عمال خرجوا بحثًا عن لقمة العيش اختلطت بكتل خرسانية كتبت مشهدًا صادمًا لدى سقوط كتلة خرسانية بمحور الفريق كمال عامر حديث العهد.

فور إخطاره من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة انطلق مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إلى محل البلاغ -بعد أمسية طويلة جاب معها الكمائن وقوات تأمين الكنائس في ليلة عيد الميلاد-.

كردون أمني فرضه مأمور القسم بالتنسيق مع مسؤولي الحي، وانشغل رجال هيئة الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى أم الصريين في محاولة لإنقاذهم وعيونهم لم تفارق مشهد جثة زميلهم مغطاة على الأرض.

تبين بالفحص والمعاينة تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة سقوط كمرة خرسانية طولها 20 مترًا في أثناء تركيبها بالوصلة الرابطة بين محوري صفط اللبن والفريق كمال عامر.

الحادث أسفر عن مصرع محمود عبد النبي محمود 33 سنة مقيم القليوبية يعمل بالمقاولون العرب فيما أصيب كل من: عيد صابر صوفي 50 سنة مقيم الفيوم، أحمد كمال فتحي 34 سنة مقيم شبرا، أحمد رمضان وهبة 52 سنة مقيم منشأة ناصر بالقاهرة، يسري حلمي السيد 49 سنة مقيم شبرا الخيمة القليوبية ومصطفى محمد 43 سنة مقيم شبرا الخيمة يعملون بشركة المقاولون العرب.

قوات الشرطة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث ألقت القبض على سائق ونش تسبب في الحادث، وأرجع السبب إلى أنه في أثناء تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال.

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