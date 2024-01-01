"قوليله هنقضي ليلة حمراء".. كيف خطط زوج لقتل عشيق زوجته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مقتل بائع خضار على يد زوج عشيقته بدار السلام.

جاء في التحقيقات أن الزوج اكتشف خيانة شريكة حياته، فاعتدى عليها بالضرب، وأجبرها على استدراج عشيقها إلى شقة الزوجية "قوليله هنقضي ليلة حمراء".

ويوم الواقعة، اتصلت الزوجة بعشيقها وأقنعته بالمجيء بادعاء سفر زوجها، في ذاك الوقت خطط الزوج لإتمام جريمته؛ استعان بشقيقته وصديقتها، وطلب من الأخيرة الاختباء في إحدى الغرف، وحين وصول العشيق تخبره هاتفيًا.

ما إن دخل عشيق الزوجة، هاجمه الزوج بصاعق كهربائي فخارت قواه، واعتدوا عليها بالضرب المبرح وبعصا خشبية وطعنات سكين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفق التحقيقات.

وبعد الانتهاء من جريمته، أبلغ الزوج الشرطة "أنا قتلت عشيق مراتي، فتم القبض عليه.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين الأربعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.