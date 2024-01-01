برلماني: الحرب في السودان خطيرة وتؤثر سلبيًا على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنينى :



تناول عماد خليل، عضو مجلس النواب، دور مصر في الأحداث الخارجية بقطاع غزة وليبيا والسودان، حيث قال إن مصر أيدت دعم وحدة السودان وحماية أراضيه، وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف بهدف الوصول إلى حلول عادلة تخدم الشعب السوداني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر رفضت التدخل الأجنبي في السودان؛ حفاظا على حق أرضها وشعبها في تقرير مصيره، وإيمانا منا بأن مصر لا تتدخل في شئون الدول؛ باعتباره شأنا داخليا خاصا.

وتابع: الوضع في السودان خطير وتأثيره على مصر سلبي، لأن السودان دولة حدودية لمصر تؤثر على أمن الدولة ككل، لافتا إلى أن مصر تعمل في صالح السودان وشعبه.

واستكمل: ما يحدث في ليبيا والسودان انعكس على الوضع الاقتصادي والأمني في مصر بشكل كبير، ونحن في خطر لأن الضغط على الحدود سيزداد من كل الجهات مما يهدد الأمن القومي.

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