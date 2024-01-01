بالفيديو.. باحث بالأزهر: الزوجة لها ذمة مالية منفصلة.. وعليها إخراج الزكاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الزكاة جزء من المال حق للفقير، موضحًا أن المرأة لها ذمة مالية بعيدة عن الزوج ويمكن أن تخرج عليها زكاة حال وصول مالها للنصاب.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الإثنين: "المرأة عليها أن تحسب مالها وتسد ديونها وبعدها تحسب المتبقى كل نهاية عام هجرى وفى حال وصوله النصاب أى ما قيمته ٨٥ جرام ذهب.

وتابع: "لو كل الفلوس اللى معاه توازى ما قيمته ٨٥ جرام ذهب عيار ٢١، عليها أن تخرج ٢.٥ %، أى على كل الف جنيه تخرج للفقراء ٢٥ جنيه".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.