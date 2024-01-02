محمد اسماعيل - القاهرة - ١٩٨ ألف رحلة.. وزير الطيران: مطار القاهرة الأعلى نموًا في أعداد الركاب خلال 2023

كتب- محمد عبيد:

أعلن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، أن المطارات المصرية حققت نموًا ملحوظًا فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣، حيث بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضي، وسجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام الماضي.

وقال إن مطار القاهرة الدولى استقبل أكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى ٨ ملايين و٧٠٠ ألف راكب على متن ٦٠ ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ ملايين و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من ٤٣ ألف رحلة جوية، في حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من ٢ مليون راكب على متن ١٧ ألف و٧٠٠ رحلة جوية خلال عام ٢٠٢٣ .

وأشار إلى الجهود الفعالة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من و إلى الجمهورية .