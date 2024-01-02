لماذا تكثُر قضايا الفساد في "التموين"؟ مساعد الوزير يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في الأسواق من خلال إجراءات اقتصادية.

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "ليه قضايا الفساد كتيرة فى الوزارة؟"، أجاب مساعد وزير التموين: "دايمًا الوزارات التي تتعامل مع الجمهور تكون معرضة للكثير من القيل والقال، وأجهزة الرقابة تعمل على مدار الساعة لمجابهة أي موظف من القطاع الحكومي أو خاص أو من التجار يحيد عن المنظومة أو الطريق المستقيم".

وأضاف العشماوي، أن الإعلان عن أي حالات فساد يتم ضبطها شيء يحسب للدولة المصرية التي تسير وفق مبدأ لا تستر على أي فساد، مشيرًا إلى أن وجود احتكاكات مباشرة بين الدولة ممثلة في بعض الكيانات والجمهور يخلق نوع من الحياد عن مبدأ الأمانة.

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