شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال الجرحى وحملة الجنسيات ودخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت مجددا، اليوم الثلاثاء، أبواب معبر رفح الحدودى بين مصر وقطاع غزة أمام حركة عبور دفعة جديد من المساعدات القادمة من الأراضى المصرية فى طريقها للأراضى الفلسطينية واستقبال دفعات جديدة من حملة الجوازات الأجنبية والجرحى والمصابين.

وأوضحت بيانات حركة المرور بالمعبر اليوم الإثنين، أنه بدأ دخول أول 80 شاحنة لهذا اليوم من الجانب المصرى إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر رفح، لتبدأ مسار إجراءات دخولها لقطاع غزة وتسليمها عن طريق الهلال الأحمر المصرى للهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين فى غزة.

ونقلت الشاحنات مساعدات إنسانية ومواد إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه الشرب، ومستلزمات مستشفيات مقدمة من مصر ودول عربية وصديقة ومنظمات إغاثة أممية.

كما شهد معبر رفح اليوم استعداد الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصرى لنقل حالات مرضية لجرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة مقررا نقلهم عن طريق سيارات إسعاف مجهزة ترتكز فى معبر رفح للمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات القادمة من غزة، وهى مستشفيات الشيخ زويد والعريش وبئر العبد بشمال سيناء ومستشفيات بالإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة.

وفى ذات السياق، بدأ استقبال دفعة جديدة من حملة الجوازات الأجنبية المغادرين لقطاع غزة والذين يتواصل يوميا مرورهم، وخصص اليوم لاستقبال دفعة جديدة من حملة الجوازات المصرية وعددهم 135 شخصا، وحملة الجوزت العمانية وعددهم 7 اشخاص يجرى الآن إنهاء إجراءات دخولهم تباعا.