شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية، موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024/2025، لجميع التخصصات العام والفني، مشددة على ضرورة أن يكون المتقدم للإعارة قضى 36 شهراً على الأقل في العمل بالتربية والتعليم، وألا يتجاوز سن المتقدم بطلب الإعارة عن 56 عاما ويكون حساب السن على أساس أول أكتوبر من عام 2024 .

وأشارت إلى أن موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024/2025 وهي كالتالي:

- من قضى بالخارج ( 8سنوات ) فأكثر سواء اعارة أو تعاقد.

- عدم انقضاء الفاصل الزمني بعد العودة من اعارة مستكملة أو تعاقد أو منحة أو بعثة تدريبية بالخارج .

-المعين بنسبة عجز 5% كما تنص المادة الخامسة بالقرار الوزاري ٢٦٥ بتاريخ 10/6/2014.

- من كان محالاً للمحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل .

- صدور عقوبة نتيجة المحاكمة ولم تمضى المدة المحددة لمحوها - عقوبات تأديبية تزيد عن ثلاثة أيام .

- من صدر له قرار من احد المجالس الطبية بان يؤدى عمل مخفف، أو المرأة الحامل.

واضافت إلى أنه يتم سداد مبلغ قدره 100 جنيه على طلب الإعارة بموجب إيصال طابع مهن تعليمية ، وبالنسبة للسيدات تقدم قرار من الزوج بالموافقة على سفرها بدون اصطحاب الأطفال، وإن كانت آنسة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولى الأمر.

وأضافت المديريات التعليمية، أن يكون حاصل على تقريرين كفء للتخصصية ، وممتاز للإداريين عن العامين الأخيرين بالتربية والتعليم ويقدم طلب الإعارة على المرحلة الأصلية المقيد عليها وقت التقدم ، وأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور أو الإعفاء منها بصفة نهائية.

وكانت المديريات التعليمية، أرسلت خطابا إلى الإدارات أكدت فيه بدء التقديم للإعارة للعام الدراسي، 2024,2025، مؤكدة أنه من يرغب في التقديم التوجه للإدارة التعليمية لسحب استمارة الإعارة ومعرفة الشروط والإجراءات والمستندات المرفقة ، وأن يتم تسليم الاستمارة مستوفاة في موعد غايته 14 يناير الجارى ويرسل كشف إعلام جميع العاملين لإدارة الإعارات الخارجية بالإدارات التعليمية.