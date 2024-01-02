شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة لـ أ.ش.أ: جهود مصرية حثيثة لإيجاد حل سياسى دبلوماسى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجى بوريسينكو، أهمية دور مصر المحورى فى النزاع الحالى بغزة، حيث تلعب دور الوساطة بين فلسطين وإسرائيل، فضلا عن دورها الهام فى توصيل المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.. مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة فى التغلب على المشاكل الحالية وإيجاد حل سياسى دبلوماسى لها.

وأعرب السفير الروسي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، عن تفهم ودعم موسكو للموقف المصري الذي يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن. وأوضح أن روسيا ترى أن من حق الفلسطينيين الحفاظ على أراضيهم وأن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وقفا لقرار الأمم المتحدة.. مشددا على ضرورة وقف سياسة الاستيطان التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز