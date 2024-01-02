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الداخلية: زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمناسبة عيد الميلاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح جميع النزلاء زيارة استثنائية واحدة، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 8/1/2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024؛ بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الميلاد المجيد"، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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