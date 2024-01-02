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طالبت بترحيل اللاجئين.. سيدة تدعي اختطافها لتحقيق أرباح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لمحاولة اختطاف من قبل مجهولين، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوباً بـ هاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب المشار إليه مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت باختلافها الواقعة وذلك للتربح المادي من تحقيق نسب مشاهدة عالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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