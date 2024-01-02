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ضبط 5 لصوص سرقوا 10 أعمدة إنارة وكابلات كهرباء بقنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة أعمدة الإنارة وقطع الكابلات الكهربائية بعدد من المناطق بمحافظة قنا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة 5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، بحوزتهم 10 قطع أعمدة إنارة - عمود إنارة كامل - 2 كشاف إنارة - لفة أسلاك كهربائية - بندقية خرطوش - فرد محلى- مركبة "تروسيكل" والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أعمدة الإنارة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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