طردوه وأسرته من المنطقة.. تجار الكيف اعتدوا على مواطن في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص وآخرين بالإتجار في المواد المخدرة بمساكن الأمل بحي الضواحي ببورسعيد وعند اعتراض أحد قاطني العقار عليهم قاموا بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وطرده وأسرته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، كما لم يستدل على وجود أية بلاغات بشأن التعدي على أحد قاطني العقار المشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء لدى اعتراضه على ترويجهم المواد المخدرة وطرده وأسرته من منزله.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.