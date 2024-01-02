طاهر يطلب تطليق زوجته: "طلعت خمورجية وبتحب السهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "طاهر. ح"، 33 سنة، سائق، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليق زوجته للضرر منها وبرر ذلك: "بعد الزواج لاحظت خروجها بليل وشرب الخمور بأنواعها".

يقول الزوج: تعرفت على "شيماء. م"، 26 سنة، من خلال مناسبة خاصة بأحد الأصدقاء، بعدها تولدت بيننا علاقة عاطفية دامت 4 شهور، و تقدمت للخطبة، وتم تحديد موعد الزفاف، وانتقلنا للمعيشة بعش الزوجية.

يكمل الزوج: عشنا سعادة زوجية في البدايات حتى ظهرت زوجتي العيوب التي كانت تخفيها، زوجتي تطالبني بالنزول اليومي ليلاً لملاهى ليلي والسهر وشرب الخمور.

يشكو الزوج: "لم أتوقع شريكة حياتي تكن بكل الصفات الغير مستحبة، حاولت تغيرها لكنها لا تريد التغيير والغريب في الموضوع لم تملك الأموال التي تجعلها تدخل تلك الأماكن "وتلبس وتنزل وتدخل".

يختتم الزوج: لم أجد فيها الزوجة التي حلمت بها وجعلتني أفضل الجلوس خارج المنزل والهروب منها باستمرار ونصحتها بإتمام إجراءات الطلاق حتى تعيش بمفردها وتكن حرة، لكنها لم توافق.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفع دعوى حملت رقم 2736 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.