"قومي حقوق الإنسان" يشكر السيسي على تخصيص 100 مليون جنيه للمسنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراره بتخصيص 100 مليون جنيه لحقوق المسنين.

وقال المجلس، في بيان الثلاثاء، إن القرار يضيف إلى التدابير المنفذة لحقوق الإنسان بما يجعلها واقعًا مُعاشًا لكل مصري ومصرية بدون أي تمييز بسبب الجنس أو السن أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو أي سبب كان.

وثمن المجلس هذه الخطوة بالغة الأهمية حيث أن تخصيص الموارد المالية هو أهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في أي دولة في أي توقيت، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تغلف العالم في الوقت الراهن، وهو القرار الذي يعبر عن الجدية في تنفيذ حقوق الإنسان.

وأوضح المجلس أنه بهذه الرؤية الحقوقية المستنيرة، يبدأ الرئيس بإرساء أول خطوة عملية في أول أيام عام جديد لضمان حقوق فئة مهمة يتزايد عددها بفضل تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية في مصر.