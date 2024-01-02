حوافز الهيدروجين الأخضر.. برلمانية تفنِّد أهمية القانون في جذب الاستثمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في جذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون به العديد من الحوافز التي تضاهي الحوافز الموجودة في العديد من دول العالم، قائلةً: على الرغم من أن هناك دولًا بها حوافز أكثر؛ فإن مصر تقدم حوافز مهمة في هذا المجال.

وأوضحت رمضان أن موقع مصر الجغرافي يمنحها ميزة تنافسية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

ولفتت النائبة إلى أن مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في مدينة شرم الشيخ، كان له أثر كبير في زيادة مذكرات التفاهم في هذا الملف.