أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارات من خلال بوابة المرور الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012