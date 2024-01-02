فقدان 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث الاصطدام

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فيديو يكشف اللحظات الأولى لاشتعال النيران في الطائرة اليابانية لحظة هبوطها بمدرج مطار هانيدا الدولى في العاصمة طوكيو.

وذكرت وسائل إعلام، بأن هناك 5 أشخاص فقدوا على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث الاصطدام.

وتكشف اللقطات اشتعال النيران بالطائرة لحظة هبوطها، ليتضارب ذلك مع التقارير الأولية التى كشفت عنها السلطات اليابانية بأن سبب الحريق هو اصطدام الطائرة بأخرى على المدرج.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، إن اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو على متنها أكثر من 300 راكب، نجم عن اصطدام بين طائرة الخطوط الجوية اليابانية وطائرة خفر السواحل اليابانية.

وذكر خفر السواحل الياباني، أنه يبحث في احتمالات تحطم طائرة تابعة له في اصطدام مع رحلة الخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا.

وقالت شبكة CNN، إن الطائرة شوهدت في حالة توقف تام مع فتح مخارج الطوارئ بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، أنه تم اغلاق جميع مدارج مطار هانيدا بسبب الحادث، كما تم إجلاء ما يقرب من 400 شخص على متن الطائرة المشتعلة.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة هي الرحلة رقم 516 من مطار نيو شيتوس في هوكايدو إلى مطار هانيدا في طوكيو.

واصطدمت الطائرة فيما يبدو بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني بعد هبوطها في مطار هانيدا، ولا تزال النيران مشتعلة في الطائرة ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.