تجديد حبس سمكري متهم بسرقة معمل تحاليل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس سمكري 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بسرقة معمل تحاليل في بولاق الدكرور.

البداية عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسرقة معمل تحاليل كائن بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين صحة البلاغ، وبجمع التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سمكري سيارات "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته الأدوات المستخدمة في واقعة السرقة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "سيء النية" مالك محل أجهزة كهربائية مُستعملة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام تم ضبطه.