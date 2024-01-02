حاميها حراميها.. موظفان استوليا على 23 مليون جنيه من شركة أسمنت بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط موظفين؛ استوليا على 23 مليون جنيه من شركة الأسمنت بالقاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام موظفين بإحدى شركات الأسمنت، مقيمان بمحافظة القاهرة باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفي كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية وقام بتحويل مبلغ 23.614 مليون جنيه من حسابات الشركة لحسابه البنكي الشخصي لسداد قيمة بعض القروض الخاصة به واختلاس باقي المبلغ لنفسه، وقيامه بإصدار شيك بنكي للمتهم الثاني بقيمة 300 ألف جنيه، وقيام الأخير بسحب المبلغ وتسليمه للأول.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به.