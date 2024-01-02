يا ترجعي يا أولع فيكي.. كريم رفضت زوجته العودة فأحرق منزل والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

لم تتحمل "حنان" سوء معاملة زوجها لها. سئمت حياتها داخل عش الزوجية بعد تحوله إلى جحيم تزيد الخلافات لهيبه، وبعدما حاصرتها الخلافات من كل جانب، تركت عش الزوجية ولجأت إلى أسرتها، ووقفت أمام والدها تطلب مساعدته، "مش عايزه أرجع له تاني".

بمجرد أن علم "كريم" أن زوجته تركت بيته، هرول على الفور ذاهبا لمنزل "حماه"، محاولا إعادة الزوجة مرة ثانية، وبعدما فشلت محاولات الصلح، استشاط غضبًا ووقف أمام البيت وراح يتفوه ببعض الكلمات معبرًا عن حالته حينها. وأمسك بزجاجة مولوتوف من شقيقه الذي رافقه، وأشعل فتيلتها، وألقاها داخل صالة البيت، "يا ترجعيلي يا أولع فيكي".

صراخ وعويل تبدلت معهما الأجواء داخل منطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، هرول على إثره الجيران، وأطفأوا النيران، فيما هاتف والد الزوجة، الأجهزة الامنية، التي حضرت وألقت القبض على الزوج وشقيقه.

وأمام النيابة العامة، اعترف "كريم" أن حماه رفض عودة زوجته إليه، فعقد العزم على الانتقام منه واستعان في سبيل ذلك بأخيه "أحمد"، 30 سنة، وجهزا زجاجات المولوتوف لإلقائها على منزل والد الزوجة لاخافتهم وإعادة الزوجة مرة أخرى.

بسماع أقوال صاحب الشقة، أفاد بأن زوج ابنته على خلافات معه، وقذف بالمولوتوف شقته قاصدًا قتله، مشيرًا إلى أن النيران أحرقت محتويات الصالة فحسب؛ إذ سرعان ما سيطر أفراد أسرته على الحريق قبل امتداده إلى كافة محتويات مسكنه.

أحيل مرتكبا الواقعة إلى النيابة العامة، وقررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.