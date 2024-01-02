"تمثال مضروب".. حيلة شخصين للنصب على مواطنين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوي، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي بدون تراخيص قيادة أحدهما وبحوزتهما تمثال حجري "يشتبه في أثريته".

بمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للتمثال بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وبعرض التمثال على الجهات المعنية أفادت بعدم أثريته.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.