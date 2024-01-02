مصر ستصبح محطة توريد عالمية للهيدروجين الأخضر.. إشادة برلمانية بمشروع القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، موضوع في غاية الأهمية؛ خصوصًا أنه يساعد في إيجاد وسائل وبدائل للطاقة التقليدية، ويدفع عجلة الاستثمار في الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة حسين، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن مشروع القانون يساعد في الحفاظ على المتغيرات المناخية، موجهًا الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة؛ لتقديمها مشروع القانون المعروض.

وأوضح النائب محمود حسين أن المتغيرات المناخية تؤثر على مصادر الطاقة، وقد عانى منها العالم في فترة من الفترات السابقة، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر سيصبح مصدرًا للدخل القومي في الدولة المصرية.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بـ"النواب" أن الدولة ستصبح محطة توريد عالمية في مجال تصدير الهيدروجين الأخضر، متمنيًا استمرار الحكومة في تقديم مشروعات قوانين مهمة؛ مثل القانون المعروض.

واختتم حسين: "مشروع القانون المعروض سوف يحدث نقلة نوعية قوية ويخدم المجتمع المصري"، معلنًا موافقته على مشروع القانون.

وقالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي وفقًا لتطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للسير نحو بناء الجمهورية الجديدة، ورؤيته في عام 2030.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيسهم في رفع معدلات الاستثمار في الدولة المصرية، موضحةً أن مشروع القانون المعروض يساعد على استخدام بدائل الطاقة التي تساعد على نظافة البيئة.

وأكدت البيومي أن مشروع القانون المعروض يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الدولة بشكل أمثل، منوهةً بأنه يساعد في زيادة معدلات الاستثمار؛ سواء المصري أو الأجنبي، موجهةً الشكر إلى كل القائمين على النهوض بالاقتصاد المصري.