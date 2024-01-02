شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية ببيروت إلى 6 شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وكالة الأنباء اللبنانية قالت إنه ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 6 شهداء.

يواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب الحدوديّة برشقاتٍ نارية.

وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، وقصف مدفعى متقطع من داخل الإراضى الفلسطينية المحتلة.