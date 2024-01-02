شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال البراءة في فلسطين.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " اغتيال البراءة.. أطفال غزة يروون لـ ”الخليج 365” أهوال الحرب.. ويؤكدون: تركنا بيوتنا ومدارسنا ولن نترك الوطن.. السلطات الفلسطينية توثق استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة دوليا.. والاحتلال ألقى 65 ألف طن متفجرات ويستخدم الفوسفور الأبيض. اقرأ فى العدد أيضا.. - فيتوريا يرسل قائمة المنتخب النهائية بأمم أفريقيا للكاف.. اليوم - فيتوريا يرسل قائمة المنتخب النهائية بأمم أفريقيا للكاف.. اليوم مجلس النواب يقر قانون «حوافز الهيدروجين الأخضر».. حافز نقدى يصل لـ55 % من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل وصفر ضريبة لصادرات المشروع ومشتقاته افتتاح عاصمة إدارية جديدة بالوادى الجديد.. افتتاح عاصمة إدارية جديدة بالوادى الجديد.. قريبارئيس الإدارة المركزية للمناهج الدراسية: المناهج المطورة أدت لتراجع الكتب الخارجية توافر السلع المختلفة يسهم فى تحقيق توازن الأسعار.. توافر السلع المختلفة يسهم فى تحقيق توازن الأسعار.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين تنفيذ قرارات ضبط الأسواق ومشروع الصوامع وسبل تطوير قطاع المطاحن الأحد المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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