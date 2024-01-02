خلص على مراته قدام بنتها.. قرار جديد من النيابة في مقتل سيدة بمنزل أسرتها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة الكلية، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بسكين بمنزل والدها في الجيزة.

وطالبت النيابة العامة سرعة تحريات البحث الجنائي حول الجريمة، واستعجال تقرير الطب الشرعي الموقع على الضحية لتحديد أسباب الوفاة.

وكانت النيابة العامة، في وقت سابق صرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد قيام شاب بقتل زوجته داخل منزل والدها طعنا بسكين.

انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أن المجني عليها تعيش مع أهلها بعد أن تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات بينهما، وأمكن ضبط الجاني واعترف بقتل زوجته أمام طفلتها.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.