لغز العثور على جثة أردني داخل شقة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة مسن أردني داخل شقة بالجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود استغاثة لحالة إغماء بجوار نادٍ شهير.

انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مأمور القسم وعُثر على جثة أردني الجنسية يدعى "سمير.ع." يبلغ من العمر 72 سنة.

وجه اللواء علاء فتحي نائب المدير بسرعة فحص البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة؛ للوقوف على ملابساته.