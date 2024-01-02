إغماء انتهى بجثة.. المشهد الأخير في حياة أردني بشقة العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة أردني داخل شقة بالمهندسين.

جهود البحث والتحري بينت أن المتوفى ذو 72 سنة، فارق الحياة داخل شقته بجوار نادي التوفيقية دون وجود شبهة جنائية، وإيداع الجثمان ثلاجة مستشفى إمبابة العام.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من إدارة شرطة النجدة بوجود استغاثة لحالة إغماء بجوار نادٍ شهير.

انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مأمور قسم العجوزة العميد أحمد الدسوقي. عُثر على جثة أردني الجنسية يدعى "سمير.ع." يرتدي ملابسه كاملة مع عدم وجود آثار بعترة في محتويات المسكن.

وجه اللواء علاء فتحي نائب المدير بسرعة فحص البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة؛ للوقوف على ملابساته.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.