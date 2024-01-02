"وقع بالموتوسيكل في الرشاح".. مأساة شاب في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كعادته كل يوم، استقل "محسن" دراجته النارية في طريق عودته من عمله إلى مسكنه. سناريو يومي تبدلت أحداثه مع فقدان الشاب السيطرة على عجلة القيادة. سقط في مياه رشاح ملاصق للطريق ليلقى مصرعه غرقًا.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه رشاح بقرية المنوات دائرة المركز.

انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الجنوب بقيادة العقيد مصطفى زيدان والرائد مصطفى المهدي رئيس وحدة المباحث مع تواجد فرق الإنقاذ النهري.

انتشلت القوات جثة شاب يرتدي ملابسه وبه كسور وكدمات بالجسم، فارق الحياة إثر إصابته بإسفكسيا الغرق نتيجة انقلاب دراجته البخارية في الرشاح.

تحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.